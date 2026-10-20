El ex Hospital Julio Méndez de Bernal dejó de atender al público por el inicio de la obra del nuevo nosocomio

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires inició las obras del nuevo edificio del Centro Integral de Salud Dr. Julio Méndez en la sede de la calle 9 de Julio 264, en Bernal, desde el pasado 5 de octubre mediante la demolición de las instalaciones antiguas. La intervención del predio permitirá fortalecer la capacidad de atención médica, mejorar los servicios de diagnóstico e incorporar nuevas oficinas para trámites de discapacidad en el distrito. El Municipio de Quilmes confirmó el cierre de la atención presencial en el inmueble histórico y anunció la reubicación temporal de las prestaciones de salud en otros efectores locales durante el período de ejecución.

El proyecto contempla una inversión provincial de $3.693.120.344,26 y fija un plazo de realización de 360 días corridos. Las tareas abarcan la renovación total de las estructuras del predio para dar respuesta a la demanda sanitaria creciente de los vecinos del municipio.

El nuevo centro integrará sectores modernos de diagnóstico, áreas especializadas de rehabilitación y espacios adaptados para las oficinas de Acceso e Inclusión en Salud. El emprendimiento optimizará el espacio físico y brindará condiciones edilicias adecuadas para el desarrollo de las actividades médicas y administrativas.

Los profesionales de la salud del centro atenderán a los pacientes en distintos efectores sanitarios del partido de Quilmes mientras duren las obras edilicias. Los equipos técnicos garantizarán la continuidad de los tratamientos y el seguimiento de los trámites.

El personal de la oficina de Discapacidad atiende actualmente a la comunidad en el primer piso del Palacio Municipal, ubicado en la calle Alberdi 500. Los agentes realizan las gestiones vinculadas con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) de lunes a viernes en el horario de 9 a 13.