El festival Bera Rock suma un día más

El Municipio de Berazategui amplió a cuatro jornadas la edición 2026 del festival Bera Rock a raíz de la masiva inscripción de músicos este 25 de agosto en el distrito. La decisión oficial permitirá la presentación de más de cien bandas locales sobre el escenario del Centro de Actividades Roberto De Vicenzo del jueves 3 al domingo 6 de septiembre. La medida respondió a la necesidad de otorgar espacio a la enorme convocatoria que registró la Secretaría de Cultura y Educación.

El secretario de Cultura y Educación, Federico López, confirmó la novedad durante una entrevista periodística. El funcionario explicó que cerca de 180 agrupaciones completaron todos los trámites requeridos tras una etapa inicial con más de 200 anotados. El intendente Carlos Balor aprobó la suma de un día extra a la grilla programada para cubrir la alta demanda de los participantes.

La propuesta musical contará con la presencia de artistas formados en la Escuela Municipal de Música en el marco de su 40° aniversario. Las autoridades locales ultiman los detalles para confirmar la nómina completa de conjuntos invitados que cierren cada una de las veladas.

El evento ofrecerá acceso libre y gratuito para toda la comunidad en el predio ubicado en la intersección de las calles 18 y 148. Los organizadores proyectan una fiesta masiva que consolidará la identidad cultural del municipio a lo largo de las cuatro fechas consecutivas.