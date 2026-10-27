El fuego destruyó una casa entera en la ribera y piden ayuda

Un matrimonio y su bebé perdieron absolutamente todas sus pertenencias este martes en la Ribera de Quilmes cuando un voraz incendio destruyó por completo su vivienda situada en la esquina de las calles Yoldi y Guido. Las llamas se originaron debido a un desperfecto eléctrico y obligaron a la familia a escapar de milagro para salvar sus vidas.

Los damnificados sufrieron pérdidas materiales totales que los dejaron con lo puesto tras el trágico suceso. El padre de la familia trabaja desde hace diez años en el Municipio de Quilmes y afronta ahora el difícil desafío de reconstruir su hogar desde cero.

Los allegados iniciaron una campaña solidaria para recolectar materiales destinados a levantar nuevamente el techo y el baño de la propiedad. Los vecinos interesados en colaborar económicamente pueden enviar transferencias al alias Maxi.jorge.sol.

Los voluntarios canalizan la ayuda material y las consultas a través de un contacto telefónico de WhatsApp con Jorge Ceballos mediante el número 11-2261-4087. La comunidad de la región apela a la solidaridad para difundir el caso y brindar una pronta asistencia a los afectados.