El insólito error de dos ladrones tras robar un auto en Don Bosco 

Efectivos de la Policía de Quilmes aprehendieron a dos adolescentes de 16 y 17 años tras una persecución policial entre las localidades de Don Bosco y Gerli durante las últimas horas. Los agentes policiales rastrearon a los sospechosos en tiempo real mediante la señal de geolocalización del teléfono celular que la víctima olvidó dentro del vehículo robado. Los uniformados recuperaron el automóvil Renault Mégane de la víctima en la intersección de las calles Mamberti y Eva Perón y secuestraron la réplica de arma de fuego utilizada durante el asalto.

El hecho delictivo ocurrió en el cruce de las calles Álvarez y Ciudadela, en la localidad de Don Bosco. Dos jóvenes armados interceptaron a un vecino, amenazaron su integridad física y sustrajeron sus pertenecías personales junto al rodado. Personal del Gabinete Táctico Operativo de la Comisaría Quilmes Décima acudió a la escena del hecho tras el llamado de alerta de la víctima.

Los oficiales constataron que el teléfono celular robado emitía su señal GPS de manera activa. Los patrulleros diagramaron un operativo de seguimiento dinámico con los datos actualizados minuto a minuto por el dispositivo móvil. El rastro satelital condujo a los efectivos hacia el partido de Avellaneda.

Las patrullas divisaron el coche sustraído mientras circulaba sin las chapas patente colocadas por las calles de Gerli. Los dos ocupantes abandonaron el habitáculo del vehículo e intentaron una huida a pie al notar la presencia de los patrulleros. Los miembros de la fuerza de seguridad cercaron la zona y redujeron a los imputados a los pocos metros de la fuga.

La inspección del vehículo recuperado permitió a la Policía incautar una réplica plástica de arma de fuego, las llaves del automóvil y el teléfono móvil rastreado. Los agentes trasladaron las actuaciones a la comisaría correspondiente y devolvieron los objetos sustraídos a su legítimo dueño.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 02 del Departamento Judicial de Quilmes tomó la intervención de la causa. El fiscal a cargo caratuló la investigación como robo agravado automotor por el uso de arma de utilería. El funcionario judicial notificó a los progenitores de los dos menores y dispuso la entrega de los jóvenes a sus familias tras el cumplimiento de los recaudos legales.