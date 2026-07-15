El Mate bajó al puntero Arsenal en un final con empujones y piñas

El club Argentino de Quilmes derrotó por 1 a 0 a Arsenal de Sarandí este martes 14 de julio de 2026 en el estadio de La Barranca mediante un gol de Elías Torancio para ingresar nuevamente en la pelea por el Torneo Reducido. La victoria del conjunto local correspondió a la vigesimoquinta fecha del Torneo de la Primera B Metropolitana. La paridad de la división se mantiene y el elenco anfitrión aprovechó la localía ante su gente.

El único gol del partido ocurrió durante la primera etapa gracias a la definición del delantero Torancio. El director técnico Adrián Czornomaz planteó una estrategia sólida y sus dirigidos justificaron la diferencia en el marcador frente al rival.

El conjunto de Sarandí arribó al partido como el único líder del campeonato pero perdió esa condición de privilegio tras el pitazo final. La derrota del equipo visitante benefició de forma directa a Excursionistas, club que venció en su respectivo encuentro y asumió la punta del certamen. El Mate alcanzó las 30 unidades en la tabla general con este resultado positivo. Los hinchas locales renovaron sus expectativas de cara al tramo decisivo del campeonato.

Los jugadores locales mostraron una gran intensidad física y generaron las situaciones más claras de peligro en el arco rival. El equipo del Viaducto nunca encontró los caminos para imponer condiciones en el terreno de juego. La conquista de Torancio bastó para asegurar una victoria que la parcialidad quilmeña celebró con euforia en las tribunas. Los futbolistas de ambos planteles protagonizaron un tenso cruce de palabras y empujones sobre el césped después del silbatazo del árbitro. El personal de seguridad controló la situación con rapidez y evitó incidentes mayores en el campo.

La próxima fecha presentará una exigente prueba para las aspiraciones del conjunto quilmeño en condición de visitante. El club de la Barranca enfrentará a Excursionistas, el nuevo puntero del certamen de ascenso. El dueño de casa buscará la consolidación en lo más alto de la tabla de posiciones en ese trascendental cotejo. El Mate intentará la prolongación de su buen momento futbolístico para ingresar de forma definitiva en la zona de clasificación al Reducido.