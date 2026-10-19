El Mate cayó en su cancha y preocupa a todo el barrio

El equipo de Flandria derrotó por 1 a 0 a Argentino de Quilmes mediante un gol de Benjamín Giménez durante la tarde del pasado sábado en el Estadio “Dr. Isidoro Iriarte” de Quilmes, en el marco de la fecha 40 de la Primera B Metropolitana. El plantel quilmeño exhibió un rendimiento discreto ante su público, interrumpió una racha positiva de cinco encuentros sin caídas y complicó su permanencia en la divisional. Los futbolistas locales buscarán la recuperación la próxima semana frente a Deportivo Armenio en condición de visitante.

El conjunto dirigido por el director técnico Marcos Flores careció de profundidad ofensiva durante el desarrollo del encuentro. El plantel local mantuvo la posesión del balón en varios tramos del partido, pero falló en los metros finales. El arquero local Nahuel Yzaurralde intervino en reiteradas ocasiones para evitar una caída mayor de su valla ante las embestidas de la visita.

Los visitantes desnivelaron el marcador en la etapa complementaria a los 33 minutos de juego. El jugador Federico Real ejecutó un centro preciso desde el sector derecho que conectó de cabeza el delantero Benjamín Giménez para anotar el único tanto del cotejo. El marcador no sufrió modificaciones hasta el pitazo final del árbitro.

La derrota dejó al elenco quilmeño en la décima octava posición con un acumulado de 44 unidades en la tabla general. La institución local se encuentra a una diferencia de cinco puntos respecto de UAI Urquiza, equipo que actualmente ocupa la zona de descenso directo. Los jugadores intentarán sumar los puntos necesarios en las próximas fechas para asegurar la categoría.

Los planteles conformaron sus alineaciones de la siguiente manera:

TITULARES “MATE”: 1) Nahuel Yzaurralde, 2) Fernando Cosciuc, 3) Juan Ignacio Cettou, 4) Fabricio Filliol, 5) Marcelo Vega, 6) Enzo Zárate, 7) Miguel Ceccotti, 8) Santiago Castaño, 9) Martiniano Compagnucci, 10) Elías Torancio y 11) Jeremías Kruger.

SUPLENTES “MATE”: 12) Germán Cheppi, 13) Axel Poza, 14) Román Barreto, 15) Agustín Escudero, 16) Enzo Diez, 17) Agustín Cecconato, 18) Lautaro Filosa, 19) Gaitán y 20) Joel Martínez.

TITULARES “CANARIO”: 1) Diego Ramos, 2) Alejandro Nalerio, 3) Dante Spitale, 4) Martín Correa, 5) Bautista González, 6) Martín López, 7) Nazareno Diósquez, 8) Alexis Dulón, 9) Matías Donato, 10) Franco Costa y 11) Matías López.

SUPLENTES “CANARIO”: 12) Carlos Morel, 13) Facundo Ruíz, 14) Simón Negri, 15) Federico Real, 16) Milton Vasconcelo, 17) Alexis Casal, 18) Mariano Jaureguiberry, 19) Gonzalo Calabria y 20) Benjamín Giménez.