El Mate empató y se quedó fuera del reducido

El primer equipo de Argentino de Quilmes empató 0 a 0 este domingo contra Comunicaciones en el estadio de la Barranca Quilmeña y perdió toda posibilidad matemática de clasificar al Torneo Reducido de la Primera B Metropolitana. El plantel local buscó el triunfo durante los 90 minutos de juego, pero la falta de eficacia sepultó la ilusión de la hinchada. Este resultado dejó al conjunto del sur a 15 puntos de Deportivo Armenio, club que ocupa la última plaza de acceso a la fase final cuando restan justamente 15 unidades en disputa.

El elenco dirigido por el cuerpo técnico local no pudo romper la paridad en un trámite sumamente disputado. La igualdad significó un duro golpe para la institución en la recta final de la temporada. Los futbolistas tendrán la obligación de encarar las jornadas restantes con el compromiso de finalizar el certamen en la mejor posición posible.

El punto obtenido ante el rival de Agronomía ofreció un alivio en la lucha por la permanencia. La plantilla mantiene una ventaja de diez puntos respecto de la zona baja de la tabla. UAI Urquiza permanece en el último escalón de la clasificación con 32 unidades y representa la principal referencia en el fondo.

El plantel quilmeño continuará su participación en la competencia la próxima semana. Los jugadores saldrán de la Barranca para medirse como visitantes frente a Defensores Unidos en la siguiente fecha.

El cuerpo técnico intentará cosechar la mayor cantidad de unidades en los últimos cinco compromisos de la fase regular. La dirigencia y los futbolistas apuntarán a consolidar la categoría para planificar la próxima temporada del fútbol profesional.