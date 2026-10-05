El Mate rescató un empate agónico

Argentino de Quilmes empató 1 a 1 ante Defensores Unidos en el Estadio Mario Lossino durante la tarde del sábado. El conjunto local abrió el marcador a los 36 minutos del segundo tiempo con un remate cruzado de Dylan Salvo, pero el defensor Román Barreto igualó el cotejo a los 44 minutos de esa misma etapa final. El Criollo logró rescatar un punto agónico en este compromiso correspondiente a la trigésima octava fecha de la Primera B Metropolitana y mantuvo su racha invicta en el certamen.

El primer tiempo mostró un desarrollo equilibrado en el campo de juego. Los dos equipos intentaron explotar los espacios de la defensa rival para generar situaciones claras de gol. El delantero Joel Martínez tuvo la chance más clara del elenco visitante en un mano a mano que resolvió el arquero Fabricio Henricot.

La paridad de las acciones continuó durante el desarrollo del complemento. El equipo local apretó en la zona ofensiva y generó una doble oportunidad clara a través de las intervenciones de Bautista Carboni y Martín Giménez. La apertura del marcador llegó finalmente a los 36 minutos cuando Dylan Salvo capturó un rebote en el área y venció la resistencia del arquero Nahuel Yzaurralde con un disparo de zurda.

El plantel quilmeño reaccionó con determinación en los minutos finales del cotejo. El defensor Román Barreto conectó un centro dentro del área chica a los 44 minutos y empujó el balón hacia la red para decretar la igualdad definitiva.

El entrenador de Argentino de Quilmes realizó varias modificaciones durante el desarrollo del partido. Miguel Ceccotti ingresó por Santiago Castaño a los 16 minutos del segundo tiempo. Dairo Peña, Martiniano Compagnucci y Axel Poza sustituyeron a Joel Martínez, Elías Torancio y Jeremías Kruger a los 32 minutos.

El director técnico del conjunto local también apeló al banco de suplentes para ajustar sus piezas. Dylan Salvo reemplazó a Bautista Carboni a los 30 minutos del complemento. Montani y Herrera ingresaron por Kevin Redondo y Tiziano Girard a los 40 minutos.

El árbitro Jonathan Barrios amonestó a Santiago Castaño y Jeremías Kruger en el equipo visitante. Kevin Redondo y Montani recibieron la tarjeta amarilla en el conjunto de Zárate.

El resultado ubica a la escuadra sureña en el decimoquinto puesto del torneo con 43 unidades acumuladas. El plantel cervecero disputará su próximo compromiso como visitante frente a Ituzaingó con el objetivo de lograr una victoria que le permita acortar la distancia con la zona de clasificación al Reducido.