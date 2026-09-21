El Mate rozó la victoria pero masticó bronca

Argentino de Quilmes igualó 0 a 0 frente a Dock Sud en el Estadio de los Inmigrantes durante la tarde del lunes 21 de septiembre de 2026. El conjunto quilmeño mostró un rendimiento superior a lo largo del encuentro, pero careció de la eficacia necesaria para definir las situaciones de gol que generó en el trámite del partido. La escuadra albitergeta sumó cuatro unidades sobre seis posibles bajo la conducción técnica de Adrián Flores y extendió a diez puntos la distancia sobre UAI Urquiza en la tabla de promedios para evitar el descenso.

El primer tiempo exhibió momentos de imprecisión en el desarrollo del juego por parte de ambos equipos. El elenco quilmeño generó las opciones más claras para abrir el marcador en la etapa inicial. Gonzalo Vega habilitó a Martínez con un pase entre líneas, pero el arquero Tello achicó el ángulo de disparo y tapó la definición. El volante Zárate envió posteriormente un centro desde el sector derecho que sorprendió al guardameta local y exigió su intervención para desviar el balón al tiro de esquina. El conjunto local respondió únicamente con remates de larga distancia que el arquero Yzaurralde controló sin complicaciones.

La postura de los contendientes se acentuó durante el complemento. El equipo visitante tomó el dominio del balón, mientras que la escuadra local replegó sus líneas para salir de contraataque. El delantero Kruger desperdició una oportunidad inmediata al pifiar un remate en el segundo poste tras un centro cruzado. El atacante Cettou quedó mano a mano con el portero rival luego de una combinación colectiva, pero Tello evitó nuevamente la caída de su valla.

El conjunto de la Isla Maciel generó su ocasión más peligrosa en el tramo final de la contienda. El mediocampista Gómez recibió el balón sin marca a la altura del segundo palo, pero ejecutó un disparo defectuoso que superó el travesaño.

El punto obtenido le permitió al conjunto de la ciudad de Quilmes consolidar su recuperación futbolística. El entrenador Adrián Flores mantiene un invicto de dos presentaciones en el banco de suplentes y el plantel profesional logró una luz de ventaja considerable sobre UAI Urquiza en la lucha por la permanencia.