El Mate sufre a tres fechas del final y define la permanencia

El plantel de Argentino de Quilmes empató ante Ituzaingó en el estadio de la Barranca durante la jornada del sábado pasado, manteniendo seis puntos de ventaja sobre la zona de descenso. La igualdad dejó al equipo con cuarenta y cuatro unidades en la tabla general de posiciones del torneo. La escuadra dirigida técnicamente necesita sumar unidades en los tres encuentros restantes para asegurar matemáticamente la categoría y evitar cualquier riesgo deportivo.

El empate reciente complicó la definición matemática del certamen para la institución criolla. El conjunto se ubica por encima de la UAI Urquiza, equipo que ocupa el último puesto con treinta y ocho puntos. La diferencia actual otorga un margen de tranquilidad, aunque la salvación matemática continúa pendiente de los próximos resultados.

Varios equipos separan a la institución quilmeña del fondo de la tabla de posiciones. Esa circunstancia disminuye las posibilidades matemáticas de descender, pero el cuerpo técnico exige máxima concentración. Las autoridades del club y los jugadores mantienen la cautela mientras existan puntos en disputa hasta el final del torneo.

El calendario oficial determinó los últimos tres compromisos que afrontará el plantel profesional. El equipo recibirá a Flandria en condición de local en el próximo partido. Los siguientes encuentros exigirán visitas complejas frente a Deportivo Armenio y Brown de Adrogué para cerrar la temporada.

El plantel profesional completará las prácticas semanales bajo las órdenes del entrenador. Los directivos y los simpatizantes aguardan los próximos noventa minutos con el objetivo de conseguir el punto definitivo. La institución busca cerrar el campeonato de la mejor manera y dejar atrás los fantasmas de la categoría inferior.