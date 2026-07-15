Continúan los espectáculos en vacaciones de invierno en Quilmes

El Municipio de Quilmes presentó este miércoles el programa "Vacaciones 360 en Quilmes" con más de 400 actividades recreativas gratuitas para toda la familia de cara al receso escolar hasta el 2 de agosto de 2026. La comuna coordinó esta iniciativa mediante una agenda descentralizada de espectáculos, talleres y parques recreativos en diversos museos, centros culturales y polideportivos locales.

La propuesta oficial garantizará el acceso libre y gratuito a todos los eventos y talleres programados. Los organizadores diseñaron estas actividades para el disfrute de los niños durante las dos semanas de descanso invernal. Los museos municipales y las salas de teatro de la ciudad abrirán sus puertas con espectáculos artísticos especiales para todas las edades.

El Polideportivo Municipal Reynaldo Gorno albergará el Gran Parque de Juegos como la atracción principal de la temporada. Este predio deportivo se ubica en la intersección de las calles Vicente López y Lafinur, en la localidad de Quilmes Oeste. El parque de diversiones funcionará hasta el 1 de agosto en el horario de 10:00 a 15:00. Las familias accederán a este espacio de manera gratuita y disfrutarán de múltiples opciones lúdicas.

Las autoridades locales distribuyeron la oferta cultural en los distintos barrios de la comuna. Esta planificación busca la integración de todos los sectores y facilita el acceso directo a la recreación sin necesidad de grandes traslados. Los vecinos encontrarán espectáculos infantiles cerca de sus hogares durante todo el período vacacional.

La agenda completa con los días, horarios y sedes de cada actividad ya se encuentra disponible para su consulta. Los usuarios pueden acceder a la plataforma oficial de internet del Municipio de Quilmes para planificar sus visitas. Las familias dispondrán de toda la información detallada para elegir las mejores opciones de entretenimiento en sus respectivas localidades.