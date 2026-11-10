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El mensaje clave de los obispos de Quilmes por la histórica llegada del Papa

Los máximos referentes de la Iglesia diocesana difundieron una carta pastoral en la que convocaron a toda la comunidad a fortalecer la unidad institucional y social frente a la esperada visita del Sumo Pontífice a la Argentina.

Por Redacción

Los obispos de Quilmes, Carlos Tissera y Eduardo Redondo, difundieron una carta pastoral ayer en la diócesis local ante la llegada del papa León XIV a la Argentina, mediante la cual convocaron formalmente a la sociedad a fortalecer la unidad, recuperar el diálogo democrático y renovar el compromiso solidario con los sectores más vulnerables de la región sur del conurbano bonaerense.

Los referentes eclesiásticos destacaron públicamente el mensaje del Sumo Pontífice, quien propone erigirse como "puente y jamás muro", e invitaron a todos los ciudadanos a superar los desencuentros cotidianos para reconstruir los vínculos sociales a partir de la solidaridad, la fraternidad y la búsqueda permanente de la paz.

El documento pastoral se enmarca en la conmemoración de los cincuenta años de vida institucional de la Diócesis de Quilmes y recupera con fuerza el legado histórico y pastoral de monseñor Jorge Novak, quien se desempeñó como el primer obispo de la jurisdicción. Los obispos Tissera y Redondo reafirmaron de este modo el compromiso inquebrantable de consolidar una Iglesia profundamente cercana a quienes atraviesan situaciones críticas de sufrimiento, pobreza y exclusión social.

Uno de los ejes centrales planteados en el texto consiste en la necesidad imperiosa de garantizar "Tierra, Techo y Trabajo para todos", una consigna fundamental que sintetiza el llamado urgente a defender la dignidad de la persona humana y a promover condiciones de vida justas. Los líderes religiosos advirtieron además que tanto la economía como la organización general de la vida comunitaria deben subordinarse estrictamente al desarrollo humano integral y rechazar cualquier expresión de indiferencia institucional frente a las necesidades básicas de la población.

Las autoridades diocesanas convocaron enfáticamente a las parroquias, a las comunidades educativas católicas y a las diversas organizaciones sociales de la región a prepararse espiritualmente para este acontecimiento histórico mediante la oración comunitaria, el rezo frecuente del rosario y la ejecución de acciones concretas de solidaridad en los barrios más necesitados. De esta manera, la cúpula eclesiástica vinculó la profunda expectativa por la visita papal con una invitación concreta a renovar el tejido social y comunitario de Quilmes.

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