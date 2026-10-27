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El Niño: Lanzan un plan de prevención contra las inundaciones en Quilmes

Por Redacción

Las autoridades municipales de Quilmes y los funcionarios de la provincia de Buenos Aires desarrollaron una jornada comunitaria en el Teatro Municipal este martes para fortalecer la preparación ante las inundaciones provocadas por el fenómeno "El Niño". La intendenta interina Eva Mieri y los referentes de Defensa Civil explicaron las medidas del Proyecto Provincial PREVENIR junto a la comunidad educativa.

La intendenta interina Eva Mieri remarcó la importancia de la información y la ejecución de los operativos diarios de limpieza en la Cuenca de los Arroyos San Francisco - Las Piedras. La funcionaria destacó el trabajo articulado del Comité Operativo de Emergencias Municipal para resguardar a los vecinos y a las instituciones barriales frente a las inclemencias climáticas.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Cecilia Soler, presentó el Plan Hídrico Social y Ambiental durante el evento institucional. A su vez, el director Provincial de Riesgos y Emergencias, Daniel Anaya, detalló el protocolo operativo junto a la subsecretaria de Emergencias de PBA, Alicia Salman, y el subsecretario de Servicios Públicos local, Silvio Sarti.

El proyecto provincial se ejecuta en cooperación con instituciones de Japón dentro del programa de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Los especialistas integran los datos de radares meteorológicos y sensores hídricos para mejorar los sistemas de alerta temprana en la región metropolitana.

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