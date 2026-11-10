El obispo de Quilmes sorprendió a todos cantando folclore en la UCA

El obispo de Quilmes, Carlos Tissera, interpretó la tradicional canción “Zamba de mi esperanza” mediante una actuación musical espontánea ayer, lunes 9 de noviembre en la Universidad Católica Argentina (UCA), situada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante la previa del Encuentro con el Mundo del Trabajo.

La destacada presentación artística sorprendió a los presentes y marcó el inicio de una jornada caracterizada por un marcado clima festivo. El prelado diocesano se sumó a las expresiones artísticas organizadas en el establecimiento educativo para recibir la esperada llegada del Papa.

Los fieles y los trabajadores presentes celebraron la iniciativa del obispo con aplausos y muestras de alegría. La actuación musical transformó el ambiente institucional en una verdadera fiesta popular antes del inicio de las actividades oficiales programadas.