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El obispo de Quilmes sorprendió a todos cantando folclore en la UCA

Carlos Tissera dejó de lado el protocolo y cantó “Zamba de mi esperanza” en la previa del evento papal.

Por Redacción

El obispo de Quilmes, Carlos Tissera, interpretó la tradicional canción “Zamba de mi esperanza” mediante una actuación musical espontánea ayer, lunes 9 de noviembre en la Universidad Católica Argentina (UCA), situada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante la previa del Encuentro con el Mundo del Trabajo.

La destacada presentación artística sorprendió a los presentes y marcó el inicio de una jornada caracterizada por un marcado clima festivo. El prelado diocesano se sumó a las expresiones artísticas organizadas en el establecimiento educativo para recibir la esperada llegada del Papa.

Los fieles y los trabajadores presentes celebraron la iniciativa del obispo con aplausos y muestras de alegría. La actuación musical transformó el ambiente institucional en una verdadera fiesta popular antes del inicio de las actividades oficiales programadas.

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