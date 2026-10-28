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Quilmes-Hudson-Berazategui

El plantel de Quilmes hizo paro por deuda

Por Redacción

El plantel de fútbol profesional del Quilmes Atlético Club decidió suspender el entrenamiento matutino programado para este miércoles 28 de octubre de 2026 en las instalaciones del predio de la institución debido al persistente atraso salarial. La medida de fuerza sorpresiva sacudió al club del sur del conurbano bonaerense pocos días después de que el equipo asegurara la permanencia en la categoría tras derrotar agónicamente a San Martín de Tucumán por 2 a 1.

Los futbolistas determinaron no saltar al campo de juego principal y limitaron su actividad diaria a la realización de ejercicios físicos diferenciados dentro del gimnasio. La medida gremial expuso con crudeza la profunda crisis institucional y económica que atraviesa la entidad tras una campaña deportiva caracterizada por la irregularidad en el campeonato de la segunda división.

Los dirigentes de la comisión directiva del QAC se presentaron de urgencia en el predio para dialogar con los referentes del plantel profesional y buscar una solución al conflicto financiero. Las autoridades intentarán destrabar el pago de los haberes adeudados para garantizar la normalidad de los entrenamientos de cara a los próximos compromisos oficiales de la temporada.

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