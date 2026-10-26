El QAC repudió brutales agresiones a mujeres y dirigentas

El Departamento de Género y Diversidad del Quilmes Atlético Club emitió un comunicado oficial este domingo 25 de octubre de 2026 para repudiar las brutales agresiones sufridas por varias mujeres, incluyendo a la secretaria de Deportes Amateur Vanina Andreetta y a una menor de edad, tras el partido disputado el sábado 24 de octubre en las instalaciones de la institución ubicada en la ciudad de Quilmes.

Las autoridades del área institucional manifestaron su total solidaridad con las víctimas y reclamaron que la comisión directiva garantice un espacio seguro para todas las hinchas. El texto publicado en las redes sociales oficiales también visibilizó el caso de otra hincha agredida durante el entretiempo del encuentro jugado el 26 de septiembre.

Los representantes del sector advirtieron que la violencia contra las mujeres no puede naturalizarse ni tolerarse bajo ninguna circunstancia dentro de la institución deportiva. El comunicado remarcó que los episodios denunciados no constituyen hechos aislados y evidencian los persistentes desafíos para lograr la participación igualitaria de las mujeres en el fútbol.

La dirigencia exigió la construcción inmediata de un club donde el respeto constituya una práctica cotidiana y ninguna socia experimente temor al asistir al estadio o expresar sus ideas. La organización cerró su mensaje con una fuerte advertencia sobre la necesidad imperiosa de erradicar la violencia para alcanzar la igualdad en el club.