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Quilmes-Hudson-Berazategui

El Rotary Club Ezpeleta hizo donaciones a personas en situación de calle en Quilmes

Por Redacción

El Rotary Club Ezpeleta entregó una donación de alimentos no perecederos y leche larga vida al programa Quilmes Mi Casa en la sede de la Fundación Hechos durante las últimas horas. La institución concretó este aporte solidario con el objetivo de abastecer las viandas y los suministros de primera necesidad que recibe la población vulnerable de la comuna. La entrega de estos insumos permitió sostener el trabajo de contención social en una jornada marcada por la alta demanda de asistencia en el distrito.

La organización beneficiada sostiene una labor ininterrumpida para brindar respuesta a las familias y personas que enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad económica y social en la zona Sur. Las autoridades de la Fundación Hechos confirmaron que la cifra de beneficiarios supera actualmente las 500 personas en situación de calle, un indicador que registra un crecimiento constante en los últimos meses.

El programa Quilmes Mi Casa utiliza estos insumos para la elaboración y distribución diaria de viandas de comida caliente y nutritiva. Asimismo, la entidad complementa la entrega de alimentos con la provisión de indumentaria, artículos de higiene personal y diversos elementos esenciales para la vida cotidiana de los asistidos.

Los integrantes del Rotary Club Ezpeleta reafirmaron el compromiso de la entidad con la continuidad de este tipo de programas comunitarios en el municipio. La institución rotaria busca fortalecer las capacidades operativas de las organizaciones locales para garantizar la cobertura de las necesidades básicas de la población.

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