El Santo le dio una nueva vida al Cervecero

Quilmes derrotó 1 a 0 a San Martín de San Juan en el Estadio Centenario durante la tarde del sábado. El defensor Agustín Bindella ejecutó un tiro libre certero a los 5 minutos del segundo tiempo para concretar el único gol del partido en este compromiso de la Primera Nacional. El conjunto local consiguió tres puntos clave con este resultado y sacó una ventaja de siete unidades respecto a los puestos de descenso.

El trámite del encuentro comenzó parejo durante la primera etapa. El delantero Aaron Spetale avisó con un cabezazo que el arquero Robles contuvo en una buena reacción. El atacante insistió en el rebote con un remate de zurda, pero el guardameta visitante atrapó el balón nuevamente. Axel Batista probó repetidamente desde fuera del área con disparos de media distancia que pasaron cerca del arco rival.

La apertura del marcador llegó en el amanecer del complemento. Agustín Bindella convirtió un golazo de tiro libre a los 5 minutos del segundo tiempo y selló la victoria definitiva en su partido número 104 con la camiseta del club. El futbolista formado en la cantera de Alsina y Lora volvió a la titularidad tras estar apartado del plantel profesional durante el ciclo técnico de Leandro Gracián.

El entrenador Emanuel Trípodi tomó a Bindella en la Reserva durante su ciclo anterior y le devolvió el ritmo futbolístico. El director técnico ratificó su confianza al citarlo nuevamente en la Primera División y el defensor respondió con el tanto decisivo. La victoria le brindó un respiro al cuerpo técnico luego de atravesar una racha de tres derrotas consecutivas.

El conjunto cervecero sufrió una contratiempo sobre la recta final de la noche. El árbitro Adrián Franklin expulsó al juvenil Facundo Yozwiak a los 40 minutos del segundo tiempo. El juez sancionó al defensor con dos tarjetas amarillas en la misma acción por cometer dos infracciones sucesivas para cortar el avance del equipo sanjuanino sobre la banda derecha.

El público quilmeño celebró el triunfo en las tribunas tras el pitazo final. La victoria alejó al equipo a siete puntos de la zona baja y lo ubicó a solo cinco unidades de los puestos de Reducido a falta de siete fechas para la conclusión del torneo. El plantel profesional visitará a Chacarita Juniors el próximo domingo 20 de septiembre a las 15.30 en su siguiente desafío del campeonato.

El Cervecero alineó a Gonzalo Marinelli en el arco; Agustín Ortega, Lucas Romeo, Joaquín Novillo y Agustín Bindella en la línea defensiva; Juan Yangali en la contención; Ramiro Martínez, Gonzalo Vega, Axel Batista y Ulises Vera en la zona de creación; y Aaron Spetale en el ataque.