El sol sigue ausente en Quilmes y Berazategui

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves en Quilmes, Berazategui, Hudson y alrededores el clima estará inestable. Podrían registrarse chaparrones y tormentas durante toda la jornada, con una mínima de 13 y una máxima de 19 grados y ráfagas de hasta 50 km/h.

El viernes se repite el pronóstico de chaparrones, ráfagas y lluvias aisladas, con registros que irán de los 12 a los 18 grados.

En tanto que el sábado no se esperan lluvias, pero el cielo seguirá cubierto por nubles. La temperatura irá de los 10 a los 16 grados, con viento del este.