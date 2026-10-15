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Quilmes-Hudson-Berazategui

El sol sigue ausente en Quilmes y Berazategui

Por Redacción

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves en Quilmes, Berazategui, Hudson y alrededores el clima estará inestable. Podrían registrarse chaparrones y tormentas durante toda la jornada, con una mínima de 13 y una máxima de 19 grados y ráfagas de hasta 50 km/h.

El viernes se repite el pronóstico de chaparrones, ráfagas y lluvias aisladas, con registros que irán de los 12 a los 18 grados.

En tanto que el sábado no se esperan lluvias, pero el cielo seguirá cubierto por nubles. La temperatura irá de los 10 a los 16 grados, con viento del este.

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