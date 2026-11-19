La Dra. Luciana Guido, docente-investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) e investigadora independiente del CONICET, obtuvo una selección para participar del Visiting Program for Young Sinologists 2026 mediante una iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura y Turismo de China entre el 22 de noviembre y el 12 de diciembre de 2026 en la provincia de Guangdong.

La estancia incluirá actividades académicas, intercambios con instituciones de investigación y visitas vinculadas con las transformaciones económicas, científico-tecnológicas e industriales de China.

La Dra. Guido ejerce la docencia en el Departamento de Ciencias Sociales de la UNQ, donde dicta Teorías Sociológicas, y ocupa el cargo a cargo de la asignatura "Transición energética, seguridad nacional y el lugar de América Latina en la disputa China-Estados Unidos".

Su investigación se centra en la modernización china, la apertura y la cooperación internacional, con especial atención a las relaciones entre China y América Latina en materia de infraestructura, desarrollo territorial, innovación tecnológica y transiciones digital y energética. Asimismo, ella estudia las transformaciones vinculadas con los minerales críticos y las oportunidades de cooperación entre Argentina y China.