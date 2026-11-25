Emanuel Trípodi dejará hoy su cargo como director técnico de Quilmes en el club de la ciudad tras despedirse del plantel durante una jornada marcada por la salida de jugadores y el inicio de un nuevo ciclo en el entrenamiento.

El entrenador no continuará al frente de la conducción técnica del equipo quilmeño. La institución de Quilmes atraviesa movimientos en su estructura futbolística este miércoles 25 de noviembre de 2026.

Hernán Meske asumirá la conducción de la práctica del primer equipo de Quilmes. El nuevo responsable encabezará los trabajos de campo con el plantel profesional.

Las salidas en el plantel también forman parte del escenario actual del conjunto cervecero. Ariel Kippes y Juan Yangali rescindieron sus vínculos con la entidad de Quilmes.