En Quilmes y Varela lanzan la cátedra del Papa Francisco

La Universidad Nacional Arturo Jauretche y el Obispado de Quilmes inauguraron la Cátedra Libre “Pensamiento Político y Social del Papa Francisco” en el auditorio de Florencio Varela el 14 de octubre. Las autoridades académicas y eclesiásticas presentaron este espacio educativo mediante un acto formal destinado a estudiar el legado social del pontífice argentino. Las personalidades destacadas analizaron la dignidad humana y los desafíos actuales frente al avance de la inteligencia artificial.

La ceremonia contó con la presencia del rector de la UNAJ, Arnaldo Medina, y del obispo de Quilmes, monseñor Carlos José Tissera. El arzobispo de La Plata, monseñor Gustavo Carrara, dictó la conferencia magistral inaugural ante los asistentes. Los organizadores entregaron un mosaico con la imagen de Francisco para emplazarlo en el edificio universitario.

El rector vinculó el pensamiento del Papa con las ideas de Arturo Jauretche y definió la cátedra como un espacio de resistencia activa y pensamiento crítico. El obispo Tissera destacó la importancia de la fraternidad, la paz y la educación familiar. Los referentes políticos y académicos remarcaron la necesidad de sostener el trabajo interdisciplinario.

El arzobispo Carrara sostuvo que la dignidad humana resulta inherente a cada persona y no depende de la productividad. El expositor advirtió que el desarrollo tecnológico debe orientarse al servicio de la comunidad y no a la exclusión social.

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, participó en el evento junto al director del Banco Provincia, Julio Pereyra. Las autoridades de Quilmes y Berazategui asistieron a la convocatoria junto al obispo auxiliar Eduardo Redondo y diversos referentes eclesiásticos.