Entraron a robar un local en Berazategui y la Policía atrapó a la banda

Efectivos de la Comisaría Primera aprehendieron a dos jóvenes de 16 y 19 años e intentaron capturar a un tercer sospechoso tras un intento de robo a un comercio gastronómico durante las últimas horas en la intersección de avenida Calchaquí y calle 3, en Berazategui. El personal policial acudió al lugar mediante una alerta del sistema de alarmas al 911 y sorprendió a los implicados en plena vía pública. Un integrante del grupo escapó a pie, mientras los uniformados aseguraron la zona y secuestraron cuatro sillas sobre la vereda.

La empresa de alarmas advirtió la presencia de una persona en el interior del establecimiento. Las autoridades policiales enviaron inmediatamente una patrulla al lugar de los hechos.

Los agentes visualizaron a tres sospechosos en las inmediaciones del local gastronómico. Dos de los involucrados acataron la voz de alto, mientras que el tercero corrió con rumbo desconocido.

Los uniformados identificaron al menor de 16 años y al joven de 19 en el sitio. Las fuerzas de seguridad hallaron cuatro sillas del comercio depositadas sobre la vereda.

La Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 1 asumió la causa del adolescente. El fiscal Hernández dispuso la imputación del menor y su posterior entrega a sus progenitores.

El joven de 19 años permaneció aprehendido a disposición de la Justicia. La Policía busca intensamente al prófugo para concretar su detención en los próximos días.

El comisario mayor Javier Garro supervisó todas las actuaciones del operativo. La Estación de Policía Departamental de Seguridad de Berazategui mantiene la investigación abierta para esclarecer el hecho.