La diputada provincial Mayra Mendoza y la intendenta interina Eva Mieri encabezaron ayer la entrega de menciones honoríficas y reconocimientos a vecinos y vecinas mediante una sesión especial del Concejo Deliberante que se desarrolló en el Teatro Municipal de Quilmes.

El evento distinguió trayectorias vinculadas a la cultura, el deporte, la educación, la ciencia, los derechos humanos, la solidaridad, el trabajo comunitario y el desarrollo local. Las autoridades leyeron los fundamentos de cada premio y entregaron las distinciones correspondientes durante la ceremonia.

Mayra Mendoza señaló en el acto: "Cuidar a Quilmes es una tarea colectiva. Algunos circunstancialmente tenemos responsabilidades más importantes que otros, pero cuidar a este Municipio, respetar a sus vecinos, tiene que ser una tarea de todos porque de verdad, si no nos cuidamos y no nos respetamos entre nosotros, van a venir de cualquier lado a decir que Quilmes es un lugar distinto a lo que nosotros conocemos".

La intendenta en uso de licencia también afirmó: "Sabemos que Quilmes es el mejor lugar del mundo. Con demandas y deudas con nuestra población. Son deudas que tienen más años que la democracia las que viven muchos barrios y vecinos de Quilmes. Pero no voy a permitir de ninguna manera que se le falte el respeto a nuestra población, como está sucediendo hoy con la paralización de la obra pública, con el desfinanciamiento a políticas públicas que son para el cuidado y la protección de los vecinos. Con mucho respeto, pero con mucha firmeza y sobre todo mucho coraje, que es lo que me transmiten los vecinos que necesitan ser protegidos y cuidados, vamos a levantar la voz y vamos a decir lo que a Quilmes le falta. No vamos a parar hasta poder mejorar cada rincón de Quilmes de la manera que podamos".

La dirigente completó su discurso con estas palabras: "Hoy el esfuerzo de todas y todos los vecinos de Quilmes se ve planteado en las obras públicas. Nos gustarían que sean muchas más, pero con lo que tenemos y con lo propio estamos haciendo de a poco lo que creemos que es una necesidad para los barrios y para nuestros vecinos. Falta mucho en Quilmes y por eso les pido, como una vecina más, pero como intendenta electa en el 2023 que sigamos adelante con este proyecto de trabajo".

Eva Mieri acompañó la jornada junto a la presidenta del Concejo Deliberante local, Berenice Latorre, concejalas, concejales y funcionarios del Gabinete Municipal. La jefa comunal interina sostuvo: "Es una alegría enorme ver este teatro repleto de familias que acompañan a quienes hoy han sido distinguidos. Es un reconocimiento muy importante porque estos vecinos y estas vecinas hicieron un aporte fundamental a la historia de nuestra ciudad. Para nosotras cuidar a Quilmes no es solamente lo que hacemos desde el Municipio, sino también lo que hacen cada uno de nuestros vecinos y vecinas para seguir creciendo como esa ciudad que nos merecemos, y cuidarla es también parte de enseñar, acompañar, crear y ayudar a quien más lo necesita".

Mieri agregó en su mensaje: "Cada uno y cada una de ustedes van a pasar a la historia como los vecinos y vecinas que han sido destacados en el año donde nuestra ciudad cumplió 360 años y reconocer a quienes hacen grande a la historia de nuestra ciudad. Queremos seguir cuidando ese vínculo fraternal con nuestra comunidad. Felicitaciones de todo corazón y sigamos cuidando a Quilmes, a su historia, a su presente, y animémonos a construir un futuro para todos y para todas".

Las menciones honoríficas constituyen una herramienta de reconocimiento institucional para quienes impulsan el crecimiento de la comunidad quilmeña desde distintos ámbitos. El Concejo Deliberante revalorizó historias de compromiso, solidaridad, esfuerzo y participación que integran la identidad local. El cuerpo entregó en conjunto siete distinciones y reconocimientos oficiales con su propio marco normativo y sentido de homenaje.

La distinción de Ciudadano Ilustre premia la trayectoria general de quienes dejaron una huella significativa en el desarrollo social, cultural, deportivo o humano del distrito. Recibieron este galardón Ricardo Bertoni, Carlos José Tissera, Adolfo Malatesta, Iván Ariel Engels y Alejandra Zinni.

El reconocimiento de Ciudadano Ilustre Post Mortem homenajea a quienes se destacaron en cultura, arte, ciencia, tecnología, deporte, solidaridad o como ex combatientes y fallecieron en Quilmes. El municipio distinguió en este rubro a Roberto Gasañol, Carlos Taphanel y Mirna Brizuela Bogado.

La categoría Personalidad Destacada reconoce a personas con méritos y valores indiscutidos en beneficio de la ciudad en política, cultura, ciencia, deporte y defensa de los derechos humanos, políticos y sociales. Recibieron esta distinción David Rosende, Juan Carlos Tesei, Guillermo "Guille" Mármol, Martín Diéguez, Leonardo Romagnoli, Jorge Talia, Leticia Brunati, Alma Molina, María Marta Aversa, Julián Spandrio, Alejandro Benítez, Jeremías Bus Saldaña, Santiago Celes, Ariel Ghizzardi y Helena Molina.

La Distinción Indio Solari reconoce a personas y colectivos artísticos con trayectoria vinculada al distrito por su aporte a la producción, difusión o interpretación cultural. Recibieron este premio Ramiro "Ramita" Puzzo, Banda Cordero Atado, Koki Jorge y Carlos Saavedra, músicos folclóricos; Alberto Rodríguez "Beto Iriarte", Banda Eterna Inocencia, Banda Pacientes de la Noche, Arquitecto Juan Carlos Freire, Ale Vega y Juan Manuel, Banda 7 Magníficos, Banda Las Dimensiones, Compañía Artística Alaroye Percusión, Banda Los de la Ulfa, María Caren Paz, Pablo Lacamera, Sebastián Rivas, Entrevero Gaucho y Mito del Rey.

La Distinción Siervo de Dios Padre Obispo Novak homenajea a personas e instituciones que comparten los valores que caracterizaron al primer Obispo de Quilmes. Recibieron este reconocimiento Carlos Custer, Dr. Arturo Blatezky, Hermana Caterina Bono, Eduardo de la Serna, Zulma Florentín y Cristina Cabib.

La Distinción Isabel Pallamay premia a mujeres, lesbianas, travestis y trans residentes del Partido de Quilmes que se destacan por su trabajo social, voluntario o remunerado y su aporte a la comunidad. Recibieron este homenaje Emilia García, Rosa María García, Sandra Mechoso, María Mercedes Luna, Mirta del Carmen Rodríguez, Elisa Silva Almeida, Estela Gutiérrez, Nimia Brítez Barreto, Miriam Traversi, Carmen Acosta, Norma Sosa, Gladys Ramírez, Rosa Elizabeth Insfrán, Liliana Zalazar, Nilda Martínez, Griselda Castro, Graciela Guerreñón, Susana Castro, Susana Ortiz, Elva García, Vanesa Gómez, Susana Páez, Mariana Véliz, Paola Piedrabuena, Ana María Barzola, Mirta Zapata, Rosa Buzzo, Olga Choquetopa, Mónica Rearte, Ana Barrionuevo, Mónica Díaz, Marta Rivas, Elisa Gauna, Viviana Chávez, María Lugo, Gladys Andreoni Patronato, María Esther Otrera, Nélida Ledesma, Norma González y Francisca Mansilla.

El Diploma de Honor al Valor o Arrojo distingue a quienes sobresalen por su participación en acciones solidarias, valientes o de arrojo a favor de la comunidad. La Delegación de Bomberas y Bomberos Voluntarios de Bernal recibió este premio por su labor en el combate de incendios forestales en la Patagonia.

Jésica Almada recibió además el reconocimiento como Embajadora de la Excelencia Quilmeña por su aporte a la cultura, la formación artística y la difusión de la danza árabe. El premio de Comercio Destacado correspondió a Patoda Colores por su impulso al desarrollo económico local y al fortalecimiento del comercio de proximidad.