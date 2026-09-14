Escándalo e indignación en Bernal: macabro hallazgo en pleno centro

Efectivos policiales y agentes municipales rescataron a 13 aves hacinadas durante un allanamiento que culminó con la clausura de un comercio en Bernal. Los inspectores de Zoonosis y Fiscalización Comercial ingresaron al establecimiento tras las denuncias que presentaron varios vecinos del barrio. El operativo se concretó el pasado viernes 11 de septiembre en la calle 9 de Julio 12. Las autoridades locales intervinieron para evitar que los responsables del local faenaran a los animales en el fondo del lugar.

El procedimiento contó con la participación conjunta de la Comisaría 2ª de Quilmes, la Agencia de Fiscalización Comercial del Municipio y el personal del área de Zoonosis. Los agentes encontraron un total de nueve patos, dos gallos y dos gallinas en la parte trasera del comercio. Los inspectores procedieron al decomiso inmediato de todos los ejemplares con el objetivo de preservar su integridad física y sacarlos de la situación de encierro.

La Agencia de Fiscalización, Control Comercial y Desarrollo Económico dispuso la clausura definitiva del establecimiento gastronómico. La titular de Zoonosis de Quilmes, Pamela Dreher, explicó que el comercio violaba las normas de protección animal. La funcionaria señaló que la presencia de las aves configuraba un grave caso de presunto maltrato. Asimismo, las condiciones del lugar representaban un peligro latente para la salud pública de los clientes y los transeúntes.

La investigación previa se inició gracias al compromiso de la comunidad de Bernal. Los residentes del área detectaron las anomalías en el comercio y realizaron las correspondientes denuncias ante la municipalidad. Diversos periodistas y vecinos decidieron no divulgar la dirección exacta del comercio antes de la irrupción policial. La reserva de la información evitó que los infractores ocultaran las pruebas o entorpecieran las actuaciones. Los denunciantes priorizaron el bienestar de las aves por encima de la repercusión mediática.

Las fuerzas de seguridad y el personal comunal completaron el desalojo de los animales y colocaron las fajas de clausura en la puerta del local. Con el decomiso de los animales y la clausura del establecimiento finalizó un episodio que mantenía en alerta al distrito.