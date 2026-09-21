Escándalo en Berazategui: Pidieron 12 años de cárcel para un tío por un atroz hecho

La fiscal María de los Ángeles Attarian Mena solicitó 12 años de prisión e inmediata detención para un hombre de 64 años durante los alegatos finales del juicio en los Tribunales Penales de Quilmes este domingo 20 de septiembre. El imputado, un techista domiciliado en Berazategui, enfrentó el proceso judicial por los delitos de grooming, corrupción de menores agravada y suministro de material pornográfico en perjuicio de su sobrina menor de edad. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Quilmes anunciará el veredicto definitivo el próximo miércoles al mediodía.

El acusado, identificado por las iniciales A.A.G., hizo uso de la palabra antes de la deliberación de los jueces en la jornada de cierre del debate. El imputado manifestó que no sabía lo que le pasaba en ese momento y pidió disculpas ante el tribunal.

La investigación judicial reveló la modalidad con la que operaba el acusado en la zona sur. El hombre trasladaba diariamente a su sobrina desde la vivienda familiar en Berazategui hasta el establecimiento educativo al que asistía la niña.

La fiscalía expuso durante el debate que el imputado amenazaba e intimidaba a la menor durante los trayectos en vehículo. El agresor exigía a la víctima que tomara fotografías de sus partes íntimas para enviarlas mediante la aplicación WhatsApp. El acusado también manifestaba durante los traslados que abusaba de otras niñas de la misma edad.

Los peritajes técnicos incorporados al expediente confirmaron el envío de material explícito. El hombre remitía fotografías de sus propias partes íntimas y contenidos pornográficos al teléfono celular de la menor.

La fiscal Attarian Mena argumentó que las acciones del acusado alteraron el desarrollo psicosexual de la víctima de manera grave. La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo la acusación por captación de una menor de edad por medios tecnológicos con fines sexuales, facilitamiento de acceso a espectáculos pornográficos y corrupción de menores agravada por la edad de la víctima, quien tenía menos de 13 años al momento de los hechos.

El imputado llegó al proceso oral en condición de libertad a pesar de la gravedad de los cargos. La fiscalía fundamentó el pedido de detención inmediata ante el riesgo de fuga y la severidad de la pena requerida.

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Quilmes evalúan las pruebas presentadas por las partes. La justicia del Departamento Judicial de Quilmes comunicará la sentencia final y determinará la responsabilidad penal del imputado este miércoles en horario del mediodía.