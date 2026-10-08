Escándalo en el centro de Quilmes por batalla a los gritos por un auto mal estacionado

Agentes de la Patrulla Urbana de Quilmes vivieron un momento de fuerte tensión tras apercibir a los ocupantes de un automóvil estacionado ilegalmente en la esquina de Rivadavia y San Martín este martes. Los inspectores municipales intervinieron en la zona exclusiva para peatones para indicar la infracción a los infractores. Los ocupantes reaccionaron con gritos e increparon al personal frente a decenas de transeúntes. Un repartidor de la zona filmó el altercado con su teléfono celular y viralizó las imágenes en las redes sociales.

El incidente comenzó cuando las patrullas municipales detectaron la presencia del vehículo detenido sobre la arteria peatonal. Los agentes se aproximaron al rodado con la intención de solicitar la inmediata liberación del espacio público. La advertencia desató la furia de los ocupantes, quienes descendieron del coche y comenzaron la discusión con los inspectores.

La escena ocurrió en un horario de alta circulación comercial en pleno centro de la ciudad. Varios vecinos y transeúntes presenciaron el intercambio de insultos entre las partes involucradas. Un trabajador de entregas a domicilio registró el cruce verbal desde pocos metros de distancia.

El video circuló con rapidez por las plataformas digitales durante las horas posteriores al hecho. Las imágenes mostraron el enojo de los ocupantes frente al cumplimiento de las normas de tránsito por parte de los agentes locales. El rodado finalmente abandonó el sector peatonal tras la intervención policial y la situación volvió a la normalidad sin que las autoridades registraran personas detenidas ni heridos en el lugar.