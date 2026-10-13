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Quilmes-Hudson-Berazategui

Escándalo en el HCD de Quilmes con fuerte cruce e insultos por la inseguridad

Por Redacción

Concejales de Quilmes debatieron fuertemente sobre la inseguridad tras un homenaje a vecinos en el Concejo Deliberante durante este martes al mediodía. Los legisladores locales protagonizaron una tensa discusión política en el recinto municipal tras las críticas de la oposición a la gestión comunal. Los funcionarios oficialistas repudiaron las declaraciones de los bloques opositores y defendieron las políticas de seguridad vigentes en el distrito.

La sesión del cuerpo deliberativo comenzó con la entrega de reconocimientos a los miembros de la Comisión de Festejos del Aniversario de Solano. Los concejales destacaron la labor de Roberto Gangi, Horacio Souto, Miguel Torres y Marcello Mallo junto a los comerciantes locales. Los bloques aprobaron la distinción por unanimidad en medio de los aplausos de los asistentes.

La situación cambió cuando la concejal radical Daniela Ferreyra introdujo reclamos sobre la falta de corredores seguros en la zona de Bernal. La edil opositora advirtió sobre la compleja situación delictiva que sufren los vecinos de San Francisco Solano cotidianamente.

La concejal de La Libertad Avanza, Estefanía Albascetti, intensificó las críticas hacia el oficialismo con duras declaraciones. La dirigente política cuestionó al municipio y a la administración provincial por la falta de prevención en las calles del distrito.

El concejal Ricardo Rij exigió una retractación pública a la representante libertaria por las expresiones descalificadoras vertidas contra los homenajeados. La tensión aumentó en el recinto cuando la presidencia del cuerpo legislativo limitó las intervenciones de los bloques minoritarios. Los ediles finalizaron la jornada cruzando acusaciones mutuas sobre las estadísticas del delito en el territorio quilmeño.

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