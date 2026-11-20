La policía de Quilmes detuvo a un hombre de 41 años ayer en Quilmes luego de que embistiera un patrullero y protagonizara una persecución vehicular tras escapar a toda velocidad en un automóvil que registraba un pedido de secuestro activo por un robo ocurrido días atrás en Quilmes Oeste.

El personal del Comando de Patrullas (C.P. Quilmes), los efectivos de la Policía Local (UPPL) y el Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Quilmes Segunda iniciaron la intervención tras recibir una alerta sobre un sujeto que habría cometido un ilícito en un comercio de la zona y escapaba hacia Bernal en un auto Fiat gris sin chapas patente.

Las patrullas realizaron un rastrillaje preventivo por las calles del sector y avistaron el vehículo sospechoso a alta velocidad. El conductor logró evadir el seguimiento en un primer momento, pero los efectivos armaron de inmediato un operativo cerrojo en el cruce de Caviglia y Ramón Franco. El sospechoso chocó contra un móvil policial en ese lugar y volvió a avanzar.

El seguimiento controlado se extendió por varias cuadras hasta que las fuerzas policiales encerraron e interceptaron el auto en la esquina de 9 de Julio y Rivadavia, donde redujeron al conductor.

Las verificaciones registrales sobre el auto —un Fiat Cronos gris— confirmaron que el rodado tenía un Pedido de Secuestro Activo desde el 13 de noviembre pasado, a pedido de la Comisaría Quilmes Quinta por una causa de hurto automotor con intervención de la U.F.I. N° 12.

Los efectivos trasladaron al imputado y al vehículo secuestrado hasta la sede de la Comisaría Quilmes Segunda. La Unidad Funcional de Instrucción N° 05 del Departamento Judicial de Quilmes intervino en las actuaciones de rigor, convalidó el procedimiento, dispuso la aprehensión del acusado bajo la carátula de "Robo Calificado Automotor" y ordenó su remisión a sede judicial.