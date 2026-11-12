Escribanos brindarán asesoramiento legal gratis en Quilmes

Los profesionales del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires atenderán de forma gratuita este sábado 14 de noviembre de 2026 entre las 10 y las 13 horas en el Paseo Papa Francisco de Quilmes mediante la instalación de puestos de atención comunitaria orientados a resolver consultas sobre trámites patrimoniales y jurídicos.

La XIV Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario se desarrollará en la intersección de las calles Rivadavia y Mitre, frente a la Catedral de Quilmes y la Escuela Primaria Nº 1, bajo la organización de la Delegación Lomas de Zamora. La iniciativa facilitará que los vecinos accedan a orientación profesional sin costo alguno.

Durante las tres horas de atención, los especialistas responderán inquietudes vinculadas con donaciones de inmuebles, usufructos, regularización dominial y régimen de protección de la vivienda, conocido anteriormente como bien de familia. La propuesta también incluirá asesoramiento sobre testamentos, sucesiones y compraventa de propiedades.

La comunidad podrá consultar además sobre actos de autoprotección, directivas anticipadas de salud, autorizaciones para viajar, regímenes patrimoniales del matrimonio, uniones convivenciales y contratos societarios. La actividad simultánea se replicará en los distritos de Avellaneda, Lomas de Zamora, Lanús y Esteban Echeverría.

El evento incorporará un espacio adicional destinado a la gestión de la tarjeta SUBE y a la realización de actividades preventivas vinculadas con el fenómeno climático de El Niño. Los interesados podrán consultar más detalles sobre la jornada en el sitio web oficial www.colesba.org.ar.