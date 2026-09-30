Exigen justicia tras la trágica muerte de una adolescente en Berazategui

Familiares y allegados de Zoe González realizaron una marcha pacífica frente al Juzgado de Quilmes durante la mañana de este martes para exigir justicia por la muerte de la adolescente. El chofer de un camión de corralón atropelló a la joven de 14 años en la esquina de la avenida Milazzo y la calle 368 B en la localidad de Ranelagh. Los manifestantes se concentraron con pancartas e imágenes de la víctima tras enterarse de la posible liberación del imputado por el hecho.

La trágica secuencia ocurrió el pasado 26 de agosto cuando la menor regresaba de la escuela a bordo de su bicicleta. El vehículo de carga la embistió en el cruce de las arterias mencionadas y le provocó lesiones de extrema gravedad. Las ambulancias trasladaron a la víctima de urgencia al Hospital Evita Pueblo pero los médicos no pudieron salvar su vida y confirmaron su fallecimiento horas después.

La protesta frente a las dependencias judiciales de la ciudad surgió a raíz de versiones sobre la inminente excarcelación del sospechoso. La familia de la víctima expresó su profunda preocupación ante las autoridades y solicitó el mantenimiento de la prisión preventiva mientras avanza la instrucción del expediente.

Los parientes de Zoe revelaron detalles adicionales sobre las circunstancias del siniestro vial. El camión también embistió a un primo de la víctima durante la misma maniobra en la vía pública. El conductor escapó del lugar del hecho inmediatamente y la Policía logró su detención varios días después del episodio.

La querella cuestionó severamente el estado y la documentación del transporte involucrado. El camión circulaba sin la Verificación Técnica Vehicular al día y el chofer presentaba su licencia de conducir vencida. La fiscalía a cargo de la investigación incorporará estos elementos a la causa para determinar las responsabilidades penales correspondientes.