La Municipalidad de Quilmes emitió un comunicado oficial y detalló el operativo tras una explosión seguida de un incendio en un local de comidas durante la noche del domingo 22 de noviembre en el cruce de avenida Centenario y Bogotá en Ezpeleta, mientras se celebraba el 154° aniversario de la localidad.

El episodio ocurrió alrededor de las 22.30 en avenida Centenario al 5200, muy cerca de la calle Bogotá y a pocos metros del escenario donde se desarrollaba el festival por el aniversario de Ezpeleta.

El local gastronómico quedó afectado por el estallido y por el posterior incendio que se desató en su interior. Las autoridades suspendieron el espectáculo musical previsto con Los Leales y evacuaron el sector para facilitar las tareas de emergencia.

El comunicado oficial del gobierno local indicó que ocho personas recibieron asistencia médica por el siniestro y que los casos más graves fueron trasladados a hospitales de la zona, aunque el primer relevamiento sanitario había reportado siete personas heridas.

Entre los afectados se encuentra un hombre de 32 años con quemaduras en aproximadamente el 50% del cuerpo, concentradas en el torso, los brazos y parte del rostro, quien fue derivado en una ambulancia del SAME al Hospital de Quilmes.

También recibió atención una joven de 19 años con quemaduras en el rostro y un corte en un brazo, mientras que su hermano sufrió una herida en una pierna y ambos fueron trasladados al Hospital de Quilmes.

Otra mujer de 22 años sufrió lesiones por fragmentos de vidrio en la zona ocular y un corte en el cuero cabelludo. El reporte sanitario también incluyó a una niña de 11 años con una herida en la cabeza, llevada por sus familiares a un centro de salud.

Otras dos mujeres recibieron asistencia médica por el episodio, una en el lugar del hecho y la otra con traslado a un establecimiento sanitario.

El operativo contó con el trabajo coordinado de efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de Quilmes, Bernal, San Francisco Solano y Villa La Florida, Defensa Civil, el SAME, personal de Salud y Seguridad municipales y agentes de la Agencia de Ordenamiento Urbano.

Las fuerzas desplegadas colocaron vallados para delimitar y asegurar el área afectada, armaron un cordón de seguridad para el ingreso y el egreso de las ambulancias y montaron un cordón sanitario para el traslado de los heridos.

La Municipalidad expresó su solidaridad y acompañamiento a las personas afectadas y a sus familias, además de agradecer el trabajo de los equipos que intervinieron en la emergencia.

Las causas de la explosión y del incendio quedaron bajo investigación de la Fiscalía N° 22, bajo la carátula de Lesiones culposas, con peritajes en marcha para esclarecer el origen del siniestro.