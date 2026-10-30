Explosión, fuego y derrumbe en un local dejan tres heridos en Ezpeleta

Bomberos voluntarios, médicos del SAME y personal de Metrogas rescataron este jueves 29 de octubre de 2026 a tres personas heridas tras una fuerte explosión seguida de incendio y derrumbe parcial en un local gastronómico situado en la avenida La Plata al 4800, entre las calles México y República de Francia, en la localidad de Ezpeleta, Quilmes.

El violento siniestro comenzó en el sector de la cocina del establecimiento comercial, donde las dos garrafas de gas almacenadas sufrieron una detonación que destruyó por completo la parte trasera del inmueble. El estallido provocó el colapso inmediato del techo y comprometió gravemente la estabilidad estructural de todo el edificio.

Dos mujeres y un hombre sufrieron múltiples politraumatismos como consecuencia directa del impacto y del fuego. Los profesionales del servicio médico de emergencia asistieron a los lesionados en el lugar del hecho y coordinaron su traslado hacia un centro de salud zonal para recibir atención especializada.

Los vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar el estruendo y observar las llamas que amenazaban con propagarse hacia los comercios linderos. El personal de bomberos desplegó varias dotaciones para combatir el fuego y neutralizar el peligro latente de una nueva fuga de gas en el perímetro afectado.

Las autoridades del operativo controlaron las llamas tras varias horas de intensa labor, aunque advirtieron sobre el riesgo latente de derrumbe total en las paredes linderas. Los peritos de la fuerza policial iniciaron las investigaciones técnicas correspondientes para determinar las causas exactas que originaron el estallido en el local gastronómico.