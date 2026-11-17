Los familiares y allegados de Sasha Ibarra cortaron este martes por la mañana las calles de los Tribunales de Quilmes para reclamar avances en la investigación judicial por el asesinato de la joven.

La manifestación pública congregó a decenas de personas en la puerta del edificio judicial ubicado en el distrito quilmeño. Los allegados protestaron con pancartas para exigir la captura inmediata de los sospechosos que todavía permanecen en libertad.

El crimen de la joven de 27 años ocurrió hace poco más de un mes en el barrio El Monte, específicamente en la intersección de las calles Las Heras y Mozart. En ese lugar, la víctima recibió un disparo mortal durante un violento enfrentamiento armado.

La familia de la víctima sostuvo que el homicidio sucedió como consecuencia directa de las denuncias previas realizadas contra los bunkers de drogas instalados en la zona. Los manifestantes criticaron duramente la inacción policial anterior y exigieron respuestas urgentes a las autoridades competentes.

La causa penal cuenta actualmente con tres personas detenidas por su presunta vinculación con el homicidio. La lista de aprehendidos incluye a un hombre de 30 años y a dos mujeres pertenecientes a distintas fuerzas de seguridad. Una de las arrestadas integra la Policía de la Ciudad y la otra forma parte de la Policía Bonaerense.

Los allegados afirmaron que las detenciones realizadas hasta el momento resultan insuficientes para esclarecer el caso. La investigación judicial continúa su curso con el objetivo de determinar el grado de participación de cada uno de los implicados en el violento episodio.