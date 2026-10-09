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Quilmes-Hudson-Berazategui

Feria Emprepas en la UNQ

Por Redacción

La Universidad Nacional de Quilmes organizará la séptima edición de la Feria Emprepas en las instalaciones del Ágora institucional durante la jornada del próximo martes 13 de octubre entre las 12:00 y las 18:00 horas. El personal administrativo y de servicios de la casa de altos estudios llevará adelante el encuentro mediante un esquema de trabajo colaborativo para ofrecer una amplia variedad de productos locales a precios accesibles. Los organizadores dispondrán el acceso libre y gratuito para toda la comunidad vecinal a lo largo de seis horas de exposición.

Los asistentes al predio universitario recorrerán diversos puestos dedicados a la cosmética natural, el cuidado de la piel y alimentos aptos para celíacos. La oferta gastronómica incluirá panificados artesanales y chocolatería de elaboración casera.

El público encontrará también opciones de indumentaria, calzado, moda circular sustentable, accesorios, carteras, mochilas y artículos de marroquinería. El sector comercial sumará propuestas de bazar, elementos de electrónica, lencería y mantelería.

Las artesanías ocuparán un lugar central dentro del espacio de la feria. Los visitantes verán productos de encuadernación, tejido en crochet, cerámica moldeada a mano y elementos decorativos para el hogar. La nómina de expositores presentará además alternativas relacionadas con la perfumería y el sector turístico.

La Feria Emprepas nuclea proyectos comerciales llevados adelante por trabajadores del claustro administrativo y de servicios de la Universidad Nacional de Quilmes. La iniciativa autogestionada constituye una plataforma para la visibilización de los emprendimientos y promueve la generación de ingresos económicos complementarios para las familias de la comunidad académica.

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