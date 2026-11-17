Un violento accidente vial registrado este martes 17 de noviembre en el kilómetro 24,5 de la Autopista Buenos Aires-La Plata, ubicado en jurisdicción de Berazategui, provocó importantes complicaciones en el tránsito vehicular hacia la Capital Federal.

Como consecuencia directa del siniestro, las autoridades viales informaron que el carril número 3 de la mano que se dirige hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedó completamente afectado por las tareas de asistencia y remoción de los vehículos involucrados.

Ante este complejo panorama vehicular, los especialistas en seguridad vial recomendaron a los automovilistas circular con extrema precaución, reducir sustancialmente la velocidad y respetar de forma estricta las indicaciones del personal de tránsito para evitar nuevos incidentes en la zona.