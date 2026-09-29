Festival musical solidario "Volando Alto" en el Teatro Municipal de Quilmes

La productora TCA Producciones presentará el festival musical solidario "Volando Alto" el próximo domingo 4 de octubre a las 19 horas en el Teatro Municipal de Quilmes. Los artistas Ale Vega y Juan Manuel encabezarán este espectáculo benéfico mediante la recolección de alimentos no perecederos en la sala de la Avenida Mitre 721. La jornada cultural destinará todas las donaciones recibidas al comedor y merendero Sembrando Sonrisas de Elías del barrio La Matera.

El show principal ofrecerá una propuesta artística de alto nivel. Ale Vega manifestó su entusiasmo por esta iniciativa benéfica. El músico destacó la importancia de conectar con el público mediante la música y brindar ayuda a los sectores vulnerables.

Juan Manuel compartió sus emociones ante la próxima presentación en el escenario local. El cantante valoró la oportunidad de retornar a este recinto cultural con un propósito benéfico. El intérprete confirmó que el equipo preparó un repertorio especial para los asistentes e invitó a los vecinos a colaborar con sus donaciones.

La grilla de espectáculos reunirá a variados exponentes de la música y la danza regional. El público disfrutará las actuaciones de Hernán Fross, El Pela Cuartetero, Lisaurio, Gastón Leguiza, El Pato Norteño y el grupo Tango Va. La velada completará su oferta artística con la presentación en vivo del ballet Divi Dance de la localidad de Bernal.

La convocatoria representa una oportunidad para disfrutar la cultura quilmeña en familia. Las instalaciones del teatro municipal abrirán sus puertas a los vecinos que busquen colaborar con la institución comunitaria de La Matera.