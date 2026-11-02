Fieles de Quilmes y Berazategui se preparan para recibir al papa León XIV

Los obispos de la Diócesis de Quilmes, Carlos José Tissera y Eduardo Gonzalo Redondo, convocaron este lunes a las comunidades locales a fortalecer la unidad y la solidaridad ante la histórica visita del Sumo Pontífice a la Argentina.

Los obispos Carlos José Tissera y Eduardo Gonzalo Redondo difundieron una carta pastoral dirigida a los vecinos de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela en el marco de la visita prevista del papa León XIV entre el 8 y el 11 de noviembre. Los referentes religiosos destacaron la llegada del Sumo Pontífice como un signo de esperanza frente a las dificultades socioeconómicas actuales.

El documento oficial enfatizó la necesidad de construir una sociedad más justa y dialoguista. Los obispos remarcaron que los cristianos deben actuar como constructores de puentes para superar los desencuentros y la fragmentación social.

La Diócesis recordó los 50 años de historia diocesana y reafirmó su compromiso pastoral con los sectores más vulnerables de la región. Los mensajes pastorales insistieron en la defensa de la dignidad humana y el rechazo a la cultura del descarte.

Las parroquias locales organizaron distintas iniciativas comunitarias de preparación espiritual. Las actividades incluyen jornadas de oración, reflexión sobre los mensajes papales y acciones solidarias en los barrios bonaerenses.

La Municipalidad de Almirante Brown cursó una invitación formal a la Diócesis para participar del corredor oficial del Papamóvil. Un total de 320 fieles de Quilmes y Berazategui podrán recibir al Papa durante su paso hacia el Cottolengo Don Orione el próximo lunes 9 de noviembre.

Las autoridades eclesiásticas asignaron un cupo de cuatro representantes por cada una de las ochenta parroquias de la jurisdicción. La organización de las acreditaciones quedó a cargo del diácono Alejandro Martínez y de los decanos regionales.

Los obispos agradecieron las gestiones institucionales y destacaron la importancia de la representación comunitaria. La carta concluyó con una invocación a la patrona diocesana para guiar los preparativos de los fieles en toda la región.