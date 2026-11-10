Filman brutal ataque de bullying a un alumno de 12 años en Solano

Las autoridades del Instituto José Manuel Estrada intervinieron de manera urgente en la localidad de San Francisco Solano, partido de Quilmes, luego de registrarse la difusión masiva de dos videos en las redes sociales que exponen un grave episodio de violencia escolar contra un niño de 12 años.

El equipo directivo del establecimiento educativo confirmó oficialmente que las agresiones físicas y las humillaciones ocurrieron en dos ámbitos diferentes durante los últimos días. El primer incidente sucedió dentro de un comercio ubicado en las inmediaciones del colegio, mientras que el segundo ataque tuvo lugar directamente en el interior del gimnasio institucional mientras se desarrollaba un taller deportivo de vóley.

Ante la viralización de las impactantes imágenes, la dirección escolar estableció un canal de comunicación directo con la familia del alumno afectado para brindarle contención psicológica y un acompañamiento integral. En paralelo, los directivos iniciaron una ronda de entrevistas formales con los estudiantes involucrados y sus respectivos padres, cuyo proceso continuará con las citaciones obligatorias previstas para el inicio de la semana.

Desde la institución manifestaron su profundo rechazo categórico ante cualquier manifestación de violencia, tanto dentro como fuera del predio escolar. Las autoridades ratificaron la aplicación estricta de los acuerdos de convivencia y del reglamento interno vigente, un marco normativo que contempla sanciones disciplinarias, medidas reparatorias y acciones formativas orientadas a priorizar el diálogo reflexivo.

Por otra parte, la dirección del colegio emitió un pedido especial dirigido a toda la comunidad educativa para frenar la viralización de las grabaciones en las plataformas digitales. Los directivos advirtieron públicamente que la difusión de material audiovisual que involucra a menores de edad vulnera sus derechos fundamentales, profundiza el sufrimiento de la víctima y constituye una conducta pasible de sanciones legales.