Fiscalías de Quilmes, Berazategui y Varela unifican criterios para casos de violencia

Los fiscales especializados de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela unificaron criterios este lunes 13 de julio de 2026 en la sede de la Fiscalía General de Quilmes para intervenir de forma urgente en causas de violencia de género e intrafamiliar mediante una mesa de trabajo conjunta sobre la aplicación de un decálogo contra el peligro de alto riesgo. La Subsecretaría de Políticas de Género y Violencia Familiar del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires y la Fiscalía de Cámaras del Departamento Judicial de Quilmes organizaron este encuentro técnico de articulación. Las autoridades analizaron la implementación efectiva de la Resolución PG Número 296/26 para fortalecer la seguridad de las víctimas en toda la región.

Este instrumento establece el «Decálogo de medidas para la identificación y abordaje urgente de casos de alto riesgo en violencia intrafamiliar y por razones de género» en el ámbito bonaerense. Los funcionarios compartieron la experiencia del uso diario de estas pautas en sus respectivas dependencias locales para optimizar los recursos disponibles. La doctora María Jimena Elesgaray, Agente Fiscal Coordinadora de las tres fiscalías especializadas departamentales, encabezó la comitiva de debate institucional.

Los doctores Mario Bonetti y Elisa Rijavec concurrieron al recinto judicial en representación de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Número 10 de Quilmes. Las doctoras María José Bertachini y María Eugenia Chenlo aportaron la perspectiva de la UFI Número 10 de Berazategui. Las doctoras Silvana Leticia de Vicente y Viviana Alejandra Garve representaron a la UFI Número 10 de Florencio Varela. La Secretaria de la Fiscalía General, doctora Laura Seta, sumó su presencia para coordinar las conclusiones de los equipos técnicos locales.

Las integrantes de la Subsecretaría de Políticas de Género y Violencia Familiar de la provincia, doctora Verónica Soria, doctora Victoria Thorkelsen y licenciada Irina Skamarda, intervinieron de forma activa durante toda la jornada de intercambio. Las especialistas analizaron de manera conjunta las herramientas que contiene el decálogo para la detección temprana de las amenazas de reiteración del delito. El protocolo exige que las fiscalías adopten medidas concretas con perspectiva de género frente a los supuestos que requieran una acción de protección inmediata en los barrios.

Los integrantes de los equipos demostraron un elevado nivel de compromiso y empatía hacia las problemáticas de las víctimas en cada una de las causas que ingresan al sistema. El Fiscal de Cámaras, doctor Marcelo Dragui, ofreció las palabras de cierre para convalidar las pautas de trabajo acordadas durante la sesión ordinaria. El personal de las tres jurisdicciones unificó las metodologías de acción con el propósito de acelerar las órdenes de restricción y las medidas de resguardo habitacional en los distritos de la zona sur.