Formación de la línea Roca arrolló a una persona en Bernal

Una formación de la línea Roca arrolló a una persona en las inmediaciones del paso a nivel de la calle Las Heras en la estación de Bernal durante la mañana de este jueves. El impacto generó complicaciones severas y demoras en los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes durante la hora pico. Miles de usuarios sufrieron demoras prolongadas mientras personal especializado trabajaba en el lugar del hecho.

El episodio ocurrió durante las primeras horas de la jornada, en un momento clave en el que miles de pasajeros se dirigían hacia sus puestos de trabajo, centros de estudio y turnos médicos. La operadora ferroviaria decidió limitar de inmediato la prestación de las formaciones para resguardar la seguridad en la zona.

Efectivos policiales, dotaciones de bomberos y personal médico desplegaron un amplio operativo sobre las vías del ferrocarril. Los especialistas asistieron a la víctima en el sitio, realizaron los peritajes pertinentes y liberaron la traza bajo los protocolos correspondientes.

Las formaciones que circulaban con dirección a La Plata prestaron un servicio limitado durante casi dos horas debido a los trabajos del personal de emergencia. La restricción en el recorrido provocó aglomeraciones en las distintas plataformas y generó malestar entre los usuarios de la región.

El servicio restableció su recorrido habitual pasadas las 8 de la mañana tras la finalización de los peritajes en el área del accidente. Sin embargo, las formaciones mantuvieron demoras residuales a lo largo de la mañana hasta la normalización del cronograma.

Las autoridades de la empresa ferroviaria y las fuerzas de seguridad no difundieron mayores precisiones sobre las causas del siniestro. Tampoco trascendió la identidad ni el estado de salud de la persona involucrada en el accidente.