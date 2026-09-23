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Quilmes-Hudson-Berazategui

Frío y nublado en el tercer día de Primavera en Quilmes y Berazategui

Por Redacción

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles en Quilmes, Berazategui, Hudson y alrededores se espera cielo parcialmente nublado, mientras que el termómetro se elevará y presentará registros de entre 7 y 18 grados.

El jueves el cielo se presentará algo nublado y la temperatura subirá un poco más que en las jornada previa, con registros que oscilarán entre los 11 y los 23 grados.

El viernes la nubosidad se mantendrá y la máxima será primaveral: 25 grados.

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