Fuego total en Quilmes: una casa quedó en cenizas tras un voraz incendio

Cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios combatieron las llamas y controlaron un voraz incendio que provocó la destrucción total de una vivienda familiar en la zona de La Ribera de Quilmes durante las últimas horas.

Las llamas se desató en la finca ubicada en las inmediaciones de las calles Yoldi y Guido por causas que los peritos todavía no precisaron. El fuego avanzó con rapidez y afectó por completo la estructura del inmueble.

La magnitud del siniestro exigió el despliegue de cuatro dotaciones de bomberos en el lugar. Los operarios trabajaron intensamente para combatir el fuego y evitar su propagación a las propiedades linderas.

A pesar de la gravedad del episodio y de las importantes pérdidas materiales registradas, los rescatistas confirmaron que no hubo personas heridas.