Fuertes discusiones en el HCD de Quilmes

Los concejales opositores y oficialistas protagonizaron cruces verbales e imputaciones directas este martes en el recinto del Concejo Deliberante de Quilmes mediante discusiones reglamentarias, cuestionamientos a proyectos pendientes y reproches al gobierno municipal por la trágica muerte de un bebé. La sesión legislativa comenzó con fuertes tensiones políticas antes de normalizar su desarrollo habitual.

El debate legislativo inició con una cuestión de privilegio presentada por la concejal Sabrina Morguen, presidenta del bloque de La Libertad Avanza. La dirigente opositora cuestionó a la titular del cuerpo deliberativo, Berenice Latorre, por supuestas restricciones al uso de la palabra. La respuesta oficialista estuvo a cargo de la edil Karina Jara, quien desestimó las críticas y vinculó los reclamos con conflictos internos de la bancada opositora.

El concejal Ariel Burtoli, alineado con el sector del gobernador Axel Kicillof, reclamó el pronto tratamiento de iniciativas estancadas como la regulación de colonias de vacaciones en los clubes. El edil recordó la muerte de dos menores durante la temporada estival pasada y vaticinó un verano peligroso en la costa local por supuestas fallas en los operativos preventivos del Municipio.

El momento de mayor tensión ocurrió cuando la concejal libertaria Estefanía Albascetti rindió homenaje al bebé de 12 días que murió tras recibir el impacto de una palta en las inmediaciones de un jardín de infantes situado sobre la calle Conesa. La edil exhibió una fotografía del niño, responsabilizó a la administración local por negligencia y cuestionó a los medios de comunicación antes de retirarse del recinto para asistir al sepelio.

Los legisladores retomaron la agenda legislativa ordinaria tras los cruces iniciales que expusieron las profundas diferencias partidarias entre los distintos bloques políticos. La sesión continuó con la votación de expedientes menores y temas administrativos previstos en el orden del día.