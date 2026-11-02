Fuertes discusiones entre libertarios por un puente en Quilmes

La concejal de La Libertad Avanza Estefanía Albasetti publicó un video durante la jornada del jueves pasado en la red social X para denunciar el deplorable estado de una pasarela metálica y responsabilizar al municipio quilmeño. Las imágenes mostraron una estructura destruida con agujeros en el suelo y maderas cruzadas que impedían el tránsito seguro de los habitantes del barrio La Matera.

El registro audiovisual generó una fuerte polémica política cuando un militante opositor identificado como Pacha difundió otra filmación desde el mismo lugar. El opositor demostró que a escasos metros de la pasarela clausurada existía un segundo puente de hormigón en funcionamiento, lo cual desató un intenso debate sobre las condiciones reales de infraestructura en la zona.

La controversia escaló rápidamente hacia una feroz interna partidaria dentro del espacio libertario. El conocido tuitero Esteban Glavinich, popularmente llamado "Traductor Te Ama", cuestionó duramente a la edil por exponer al espacio político y disparó críticas contra el sector interno referenciado en Sebastián Pareja.

La dirigente local respondió con dureza a través de la misma plataforma digital y acusó al usuario de recibir dinero para atacar a los miembros partidarios. El intercambio subió de tono con recíprocos pases de factura que dejaron expuestas las profundas diferencias estratégicas entre las distintas facciones libertarias del sur bonaerense.

El episodio expuso además la delicada situación de los pasos peatonales del distrito quilmeño. Las vecinas del barrio difundieron nuevas grabaciones para advertir que ambas estructuras presentaban serias deficiencias y exigieron una solución definitiva a las autoridades comunales para garantizar la seguridad de los vecinos.