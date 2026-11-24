Una vecina de Quilmes Oeste obtuvo un fallo judicial favorable mediante una demanda civil tras años de filtraciones de agua provocadas por modificaciones en el departamento superior, según una sentencia reciente en Quilmes.

La Justicia determinó que los propietarios responsables deberán indemnizarla con más de $2,5 millones, además de los intereses correspondientes.

El problema afectó distintos ambientes de la propiedad, entre ellos la cocina, el living comedor y los dormitorios, donde aparecieron manchas de humedad, deterioros en paredes y techos y daños que se agravaron con el paso del tiempo.

La mujer incluso tuvo que retirar un ventilador por precaución ante los riesgos eléctricos que podía generar el ingreso de agua, según consta en la causa.

Los propietarios de la vivienda superior reconocieron haber realizado modificaciones en el inmueble y aseguraron que habían ofrecido compartir los gastos de reparación. Sin embargo, ellos rechazaron ser responsables de la totalidad de los daños denunciados por la vecina.

Un peritaje de ingeniería confirmó los deterioros y vinculó las filtraciones con las obras realizadas en el departamento de arriba durante el proceso judicial. El informe mencionó cuestiones relacionadas con la sobrecarga y el desagüe de un equipo de aire acondicionado entre los problemas detectados.

El juez consideró acreditada la responsabilidad de los propietarios y resolvió que debían indemnizar a la damnificada a partir de las pruebas presentadas. El magistrado rechazó el reclamo por ruidos molestos al considerar que no existían elementos suficientes para comprobarlos.

La sentencia estableció una indemnización de $2.519.240 más intereses, de los cuales $19.240 corresponden a daños materiales y $2.500.000 a daño moral. El monto por daños materiales se calculó a partir de una estimación de materiales y mano de obra realizada en septiembre de 2010, por lo que ese importe no representa el costo actual de las reparaciones.

El fallo también dispuso la aplicación de intereses desde las fechas correspondientes a cada concepto, con una tasa inicial del 6% anual y posteriormente la tasa pasiva más alta del Banco Provincia para depósitos a 30 días.

Los vecinos deberán abonar la indemnización dentro de los diez días posteriores a que la sentencia quede firme y también deberán hacerse cargo de las costas judiciales.