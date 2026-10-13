¡Golpe y preocupación! Quilmes cayó ante Agropecuario y sumó una dura baja para el viernes

El equipo de Quilmes perdió por 1 a 0 frente a Agropecuario durante la tarde del pasado sábado en el Estadio Centenario, bajo el marco de la fecha 33 de la Zona B del torneo de la Primera Nacional. El mediocampista visitante Juan Cruz Vega anotó el único tanto del encuentro a los siete minutos del primer tiempo mediante un certero cabezazo. La institución local sufrió además la expulsión del volante Agustín Bolívar sobre el final del partido y quedó situada en el decimocuarto puesto con 39 unidades en la tabla general.

El desarrollo del cotejo mostró un trámite desfavorable para el conjunto cervecero desde el inicio del juego. El delantero Rodrigo Mosqueira y el atacante Alejandro Gagliardi generaron reiteradas situaciones de peligro que complicaron a la defensa local durante la primera mitad. El entrenador local realizó modificaciones tácticas en el complemento para revertir el marcador, pero el portero rival neutralizó los remates de Gonzalo Vega y Mauro Fernández.

El resultado adverso dejó a la institución quilmeña a corta distancia de la zona de descenso directo, por lo que el plantel profesional retomó los entrenamientos de cara al próximo compromiso. Los futbolistas trabajaron este lunes a puertas cerradas en el campo auxiliar con rutinas físicas diferenciadas para los titulares. El cuerpo técnico dirigido por Emanuel Trípodi no contará con los suspendidos Agustín Bolívar y Ariel Kippes para visitar a Atlético de Rafaela. Las prácticas continuarán en el Estadio Centenario hasta la partida de la delegación hacia la provincia de Santa Fe.