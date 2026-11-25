Un concierto solidario con Juan Falú y apertura de Vallejos Trío reunirá a la comunidad de Quilmes el martes 8 de diciembre a las 20 horas en el Teatro Municipal de Quilmes (Mitre 721) para recaudar fondos destinados a la cirugía de Luisa Vallejos.

Este encuentro musical busca reunir recursos económicos para solventar los gastos de un procedimiento quirúrgico de vital importancia al que deberá someterse Luisa Vallejos. Los organizadores convocan a los vecinos de Quilmes y de localidades cercanas como Hudson y Berazategui a sumarse a esta iniciativa solidaria y a colaborar mediante la difusión de esta invitación.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 10.000 pesos y se adquieren mediante transferencia al alias concierto.solidario1 a nombre de Luisa Vallejos. El público podrá enviar los comprobantes de colaboración a los teléfonos 11 2472-3919 y 11 5110-2034.

Los organizadores agradecen de antemano el apoyo y la solidaridad de quienes acompañen la propuesta y compartan la convocatoria en la región.

Juan Falú nació en San Miguel de Tucumán el 10 de octubre de 1948 y se consolidó como uno de los guitarristas, compositores y referentes más influyentes del folclore argentino. El músico creció en un entorno familiar ligado a la música y a la guitarra, con el antecedente de su tío, el reconocido guitarrista Eduardo Falú. El artista inició su vínculo con la guitarra en la infancia y comenzó su recorrido musical en Tucumán antes de estudiar psicología en la Universidad Nacional de Tucumán. La dictadura cívico-militar marcó profundamente su historia personal y familiar, tras lo cual el guitarrista atravesó el exilio en Brasil y regresó al país en 1984. El compositor desarrolló una extensa discografía como solista y en dúos con referentes como Liliana Herrero, Marcelo Moguilevsky, Ricardo Moyano y Juan Quintero, además de musicalizar textos de poetas como Jorge Marziali, Teresa Parodi y Horacio Pilar. El creador también impulsó y dirigió el ciclo internacional Guitarras del Mundo, ejerció la docencia en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla y recibió distinciones como el Premio Nacional de Música y el Premio Konex.