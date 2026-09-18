Gran fiesta e inauguración en Quilmes para el Día del Empleado de Comercio

El Centro de Empleados de Comercio de Quilmes organizará una gran fiesta y la inauguración de un nuevo Parque Cervecero mediante una jornada especial con música, sorteos y gastronomía durante la noche del domingo 27 de septiembre desde las 21 horas en el Complejo Recreativo La Ribera, ubicado en Avenida Italia 100 de Quilmes.

El evento ofrecerá un espacio de encuentro y recreación destinado a todas las familias mercantiles de la zona. La propuesta principal incluirá presentaciones de música en vivo, espectáculos artísticos, sorteos con premios, opciones gastronómicas y diversas sorpresas para el entretenimiento de los participantes.

La jornada quedará marcada además por el estreno de las instalaciones del nuevo Parque Cervecero dentro del predio. Este espacio funcionará como un ámbito pensado exclusivamente para el disfrute y el esparcimiento de los trabajadores del sector.

Los representantes del sindicato destacaron la importancia de promover estos eventos sociales. Las autoridades gremiales convocaron a todos los afiliados del distrito para compartir una noche festiva entre compañeros de trabajo.

Los interesados en asistir pueden dirigirse a la delegación más cercana del Centro de Empleados de Comercio para obtener información detallada sobre el acceso a la celebración. La organización también habilitó la línea telefónica 115-935-7494 para resolver consultas y brindar detalles sobre la jornada festiva del domingo 27 de septiembre en el Complejo Recreativo La Ribera de Quilmes.