Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Quilmes-Hudson-Berazategui

Gran fiesta e inauguración en Quilmes para el Día del Empleado de Comercio

Por Redacción

El Centro de Empleados de Comercio de Quilmes organizará una gran fiesta y la inauguración de un nuevo Parque Cervecero mediante una jornada especial con música, sorteos y gastronomía durante la noche del domingo 27 de septiembre desde las 21 horas en el Complejo Recreativo La Ribera, ubicado en Avenida Italia 100 de Quilmes.

El evento ofrecerá un espacio de encuentro y recreación destinado a todas las familias mercantiles de la zona. La propuesta principal incluirá presentaciones de música en vivo, espectáculos artísticos, sorteos con premios, opciones gastronómicas y diversas sorpresas para el entretenimiento de los participantes.

La jornada quedará marcada además por el estreno de las instalaciones del nuevo Parque Cervecero dentro del predio. Este espacio funcionará como un ámbito pensado exclusivamente para el disfrute y el esparcimiento de los trabajadores del sector.

Los representantes del sindicato destacaron la importancia de promover estos eventos sociales. Las autoridades gremiales convocaron a todos los afiliados del distrito para compartir una noche festiva entre compañeros de trabajo.

Los interesados en asistir pueden dirigirse a la delegación más cercana del Centro de Empleados de Comercio para obtener información detallada sobre el acceso a la celebración. La organización también habilitó la línea telefónica 115-935-7494 para resolver consultas y brindar detalles sobre la jornada festiva del domingo 27 de septiembre en el Complejo Recreativo La Ribera de Quilmes.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?