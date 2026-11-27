Una nena sufrió un grave accidente durante la práctica de gimnasia artística en la sede del Quilmes Atlético Club (QAC) y los equipos médicos trasladaron a la menor al Hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires durante la tarde del jueves 26 de noviembre de 2026.

El episodio ocurrió en las instalaciones del club de la esquina de Guido y Sarmiento en Quilmes. La comisión directiva resolvió suspender todas las actividades de la institución como muestra de solidaridad y acompañamiento hacia la familia de la menor.

La dirigencia difundió una comunicación interna dirigida a la comunidad del club. El mensaje informó sobre un grave accidente de una alumna de gimnasia artística y anunció la suspensión de las actividades hasta el lunes siguiente.

Las autoridades aún no difundieron detalles oficiales sobre la mecánica del accidente ni emitieron un parte médico sobre el estado de salud de la nena. La institución tampoco publicó un comunicado oficial con mayor información sobre el hecho.

La familia de la menor atraviesa horas de preocupación en este momento. La comunidad cervecera acompaña la situación de la familia.